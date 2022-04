Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall mit verletzter Fußgängerin

Mainz-Hechtsheim (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen trug eine 69-jährige Fußgängerin davon, die am gestrigen Tag zuvor von einem PKW angefahren worden war. Die 32-jährige Fahrerin eines VW Golfs befand sich gegen 14:00 Uhr an der rotzeigenden Ampel in der Straße An den Mühlwegen, um von dort aus nach links auf die Rheinhessenstraße abzubiegen. Als die Ampel auf Grün wechselte und die Frau in den Kreuzungsbereich einfuhr, war eine 69-jährige Frau aus Mainz gerade dabei, die für sie grünzeigende Fußgängerampel zu überqueren. Es kam daraufhin zur Kollision zwischen der PKW-Fahrerin und der Fußgängerin. Diese wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und zur vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

