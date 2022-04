Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tresor aus Bar entwendet

Mainz - Hartenberg/Münchfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntagmorgens kam es auf dem Mainzer Hartenberg zu einem Einbruch in eine Bar. Etwa zwischen 05:20 Uhr und 06:00 Uhr verschaffte sich ein männlicher Täter Zugang zu dem Lokal im Dr.-Martin-Luther-King-Weg und entwendete unter anderem einen Tresor samt einem niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Es liegt die nachfolgende Beschreibung des Täters vor: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, ausgeprägter 3-Tage-Bart, dickliches Gesicht, sportliche Statur, heller Kapuzenpullover, dunkle Hose, Sportschuhe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

