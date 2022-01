Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-St. Jürgen

Versammlungsgeschehen in Lübeck am 31.01.2022

Lübeck (ots)

Am Montagabend (31.01.2022) fand in der Lübecker Innenstadt und in Teilen Lübeck St. Jürgens eine Versammlung unter dem Motto "Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht" statt. Dabei blieb es ruhig und friedlich.

Gegen 18.00 Uhr versammelten sich im Hermann-Hesse-Park in Lübeck St. Jürgen diverse Bürgerinnen und Bürger, um ihre Meinung bezüglich der aktuellen Corona-Regelungen zu äußern. Die Polizei und die Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck begleiteten das Demonstrationsgeschehen.

Die angemeldete Route führte anschließend durch Teile Lübeck St. Jürgens und im weiteren Verlauf durch die Lübecker Innenstadt. An der Versammlung nahmen in der Spitze circa 1300 Personen teil.

Kurz nach dem Ende der Versammlung gegen 19.40 Uhr ereignete sich im Bereich der Mühlenbrücke eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Versammlungsteilnehmenden, die sich auf dem Heimweg befanden, und einer anderen Personengruppe. Die Polizei stellte die Personalien der insgesamt 12 beteiligten Personen fest. Es wird wegen des Verdachts der gefährlichen Köperverletzung ermittelt. Die Klärung der genauen Hintergründe der Auseinandersetzung ist nun Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Versammlung an sich verlief ruhig, friedlich und ohne weitere besondere Vorkommnisse. Während der Demonstration kam es entlang der geplanten Route punktuell zu Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Sperrungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell