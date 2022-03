Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kurztrip nach Frankreich endet hinter Gittern

Weil am Rhein (ots)

Seiner Reiselust verdankt ein 33-Jähriger den Umstand, dass er jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Nach einem Kurztrip nach Frankreich konnte die Bundespolizei den Gesuchten festnehmen. Er wartet nun auf seine Gerichtsverhandlung.

Am Mittwochnachmittag (16.03.2022) wurde der 33-jährige algerische Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein kontrolliert. Der Mann befand sich fußläufig auf dem Rückweg aus Frankreich als die Polizeistreife ihn kontrollierte. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Mehrere Straftaten wie Beleidigung, Bedrohung, gefährliche Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, werden dem 33-Jährigen vorgeworfen. Weiterhin bestand eine europaweite Ausschreibung im Schengener-Informationssystem (SIS) wonach gegen den Mann ein Einreiseverbot eines Mitgliedslandes bestand. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

