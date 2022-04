Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Seniorin durch Liebesschwindler betrogen

Mainz-Bretzenheim (ots)

Eine 83-jährige Mainzerin wurde Opfer eines Betrügers, welcher ihr die große Liebe und gemeinsame Zukunftspläne vorgaukelte. Die Seniorin hatte den Mann zuvor über eine Onlineplattform kennengelernt und über die Dauer mehrerer Jahre regelmäßig Kontakt zu ihm. Dadurch gelang es dem Betrüger ein enges Verhältnis zu der 83-jährigen Frau aufzubauen. In der Folge bat der Mann das Opfer unter verschiedenen Vorwänden Gutscheinkarten zu kaufen und Überweisungen für ihn auszuführen. Erst als eine vereinbarte Rückzahlung der Geldbeträge seinerseits ausblieb, wurde die Dame skeptisch und informierte die Polizei. Ihr entstand insgesamt ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem genannten Vorgehen handelt es sich um eine Internet-Betrugsmasche namens "Love Scamming". Die Täter bauen über Monate oder gar Jahre ein Vertrauensverhältnis zu ihren Opfern auf und gaukeln diesen die große Liebe vor. Im weiteren Verlauf werden Notlagen vorgetäuscht und Vorauszahlungen eingefordert, so z.B. für eine wichtige Operation oder gestohlene Pässe. Auf diese Weise werden die ahnungslosen Opfer dazu gebracht, Überweisungen zu veranlassen. Die Polizei rät dringend dazu an, rein virtuell bestehenden Bekanntschaften nicht ohne Weiteres Glauben zu schenken und insbesondere keinesfalls Ihnen persönlich nicht bekannten Personen Geldbeträge zu übersenden. Tauschen Sie sich im Zweifelsfall mit Vertrauenspersonen aus oder setzen Sie sich jederzeit direkt mit der Polizei in Verbindung.

