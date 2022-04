POL-PPMZ: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A63

Budenheim (ots) - Durchwühlte Schränke und Schubladen fanden die Bewohner eines Einfamilienhauses in Budenheim am gestrigen Dienstag vor, als sie von einer Urlaubsreise zurückkehrten. Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen vergangenem Samstagmorgen und dem gestrigen Dienstagabend über eine Markise Zugang zu einem Fenster des Reihenendhauses in der Straße Im Gehren. Nachdem sie in das Haus gelangt waren, ...

