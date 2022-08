Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohner ertappt Einbrecher: Täter flüchtet nach kurzem Gerangel; Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Einen Einbrecher, der über das offen stehende Fenster in eine Wohnung eingestiegen war, überraschte am Freitagabend ein Bewohner im Kasseler Stadtteil Niederzwehren. Nach einem kurzen Gerangel mit dem Täter flüchtete dieser ohne Beute wieder über das Fenster nach draußen und verschwand. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Der Notruf des Bewohners des Zweifamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße war gegen 22:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach dem flüchtigen Täter, der von dem Anrufer als junger, schlanker, etwa 1,90 Meter großer Mann mit dunkler Bekleidung beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man des Einbrechers jedoch noch habhaft werden konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergab, war der Unbekannte über das mehr als zwei Meter hoch gelegene Schlafzimmerfenster in die Wohnung geklettert. Unmittelbar danach betrat zufällig der Bewohner das Zimmer und versuchte noch, den ungebetenen Gast festzuhalten, der jedoch um sich schlug, sich lösen konnte und flüchtete. Durch die Befreiungsschläge des Täters wurde der Bewohner leicht im Gesicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an. Zeugen, die am Freitagabend in der Wilhelm-Busch-Straße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

