Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich um 22:00 Uhr in der Jahnstraße in Dierdorf eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW Skoda ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Jahnstraße. Aus Richtung Krotozyner Ring näherte sich der PKW des Beschuldigten und streifte beim Vorbeifahren den Bereich der rechten hinteren Tür des abgestellten PKW. Der Unfallverursacher bog nach dem Unfall fluchtartig in Fahrtrichtung rechts auf die Bundesstraße 413 in Fahrtrichtung Hachenburg ab und geriet hier sofort außer Sicht. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde erheblich durch großflächige Kratzer und Eindellungen beschädigt. Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um einen weißen PKW Audi Kombi, mit WW-Kennzeichen. Das Fahrzeug ist vermutlich im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

