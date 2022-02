Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Unkel (ots)

Im Laufe des Mittwochnachmittag wurde am Bahnhof in Unkel ein Mountainbike entwendet. Hierbei durchbrachen die Täter ein Schloss, welches mit dem Fahrrad entwendet wurde. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

