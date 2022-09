Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Schulbus, keine Verletzten!

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Am Mittwochmittag kam es in Kreimbach-Kaulbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus und einem LKW. Der Fahrer des Schulbusses touchierte bei langsamer Fahrt, das Heck eines entgegenkommenden, langsam geführten LKW´s und beschädigte sich dadurch zwei Seitenscheiben, welche zu Bruch gingen. Am Schulbus entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000-6000 Euro. Die ca. 10 im Schulbus befindlichen Schulkinder und die Fahrzeugführer blieben unverletzt. |pilek

