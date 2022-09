Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Einfluss von Betäubungsmittel und ohne Führerschein einen Unfall gebaut

Dudenhofen (ots)

Am 26.09.2022 gegen 14:49 Uhr befuhren ein 38-Jähriger und ein 27-jähriger Mann die B 39 in Richtung Dudenhofen nebeneinander auf der jeweiligen Fahrspur. Der 38- Jährige wechselt mit seinem Fahrzeuggespann die Fahrspur, um nach rechts in Richtung Dudenhofen abbiegen zu können, dabei unterschätzt er die Länge seines Gespannes und touchiert mit seinem Anhänger den PKW des 27- Jährigen. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 800 Euro. Der Schaden am Anhänger beläuft sich auf ca. 300 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis-Sperre derzeit kein Fahrzeug führen darf. Des Weiteren ergab ein Urintest ein positives Ergebnis auf Kokain. Dem Mann wurde anschließend noch eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell