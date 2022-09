POL-PDLU: Widerstand bei einer Durchsuchung

Dudenhofen (ots) - 24.09.2022, 18:30 Uhr - 24.09.2022, 20:00 Uhr Am 24.09.2022 zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr kam es in Dudenhofen auf dem Parkplatz hinter der Ganerbhalle zu einem Einbruch in einen dort geparkten Pkw. Dabei schlugen unbekannte Täter an einen geparkten verschlossenen PKW die Beifahrerscheibe ein und entwendeten die auf dem Beifahrersitz liegenden Tasche der Geschädigten. Hierbei entstand ein Schaden in einem dreistelligen Bereich. In diesem Zusammenhang ...

