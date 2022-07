Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Drogeneinfluss durch die Stadt

Wolfsburg (ots)

Ein 63jähriger Pkw-Führer aus dem Raum Köln wurde am Nachmittag durch Beamte der Polizei Wolfsburg auf der A39 bei Cremlingen gestoppt. Zuvor war er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren und hätte nach Zeugenangaben fast einen Unfall verursacht. Im Anschluss befuhr er die A39 in Richtung Braunschweig, ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit, wobei er beide Fahrstreifen nutzte. Nachdem es den Beamten gelungen war, den Wagen von der Autobahn zu lotsen, wurde der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese brachte einen Betäubungsmittelkonsum des Mannes ans Licht. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

