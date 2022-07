POL-WOB: Schwerer Unfall bei Ochsendorf - Kradfahrer tödlich verunglückt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße Ecke Kaufhofpassage 15.07.2022, 04.45 Uhr Unbekannte Täter brachen am Freitagmorgen in ein Bekleidungs- und Schuhgeschäft in der Porschestraße Ecke Kaufhofpassage ein und entwendeten diverse Kleidungsstücke. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher am Freitag gegen 04.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem ...

