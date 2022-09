Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Möglicher Fahrraddieb gestellt

Speyer (ots)

24.09.2022, 07:33 Uhr

Eine 46 jährige Zeugin aus Speyer meldete, dass soeben ihr City Roller aus ihrer offenen Garage in der Lichtenberger Straße gestohlen wurde. Der männliche Beschuldigte sei mit einem Fahrrad geflüchtet. Auf Ansprache durch die Zeugin hätte dieser das mitgeführte Fahrrad zurückgelassen und sei mit dem entwendeten City Roller fußläufig geflüchtet. Da die Zeugin ihn mit ihrem PKW folgte, ließ der Beschuldigte den entwendeten City Roller stehen und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte ein 16Jähriger aus Speyer, auf den die Beschreibung der Zeugin zutraf, in der Hafenstraße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Er stritt den Tatvorwurf ab. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen meldete sich eine weitere Zeugin, die angab, dass in der Nähe der Lichtenberger Straße ein weiteres herrenloses unverschlossenes Fahrrad stehen würde. Dieses wurde laut Zeugin von einer männlichen Person abgestellt, bei dem es sich laut der gemachten Beschreibung ebenfalls um den 16jährigen Beschuldigten handeln könnte. In diesem Zusammenhang wird nach den Eigentümern der beiden sichergestellten Fahrräder gesucht. Bei dem ersten Fahrrad handelt sich um ein Herren-Trekkingrad der Marke Pegasus, Farbe schwarz/grau matt glänzend, bei dem zweiten Fahrrad um ein Herren-Trekkingrad der Marke Rehberg, Farbe schwarz mit weißer Aufschrift. Die möglichen Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell