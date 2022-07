POL-WOB: Polo-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Westrampe, Einmündung Parkplatz Bremer Lust 19.07.2022, 11.55 Uhr Am Dienstagmittag kam es auf der Straße Westrampe in Fallersleben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 45 Jahre alten VW ID4-Fahrer und einem 27-jährigen Motorradfahrer. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt in eine Klinik nach Braunschweig transportiert. An den Fahrzeugen entstand ...

