Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelder Markt

17.07.2022, 18.00 Uhr bis 18.07.2022, 16.20 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein Haus in der Straße Rothenfelder Markt ein. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher über ein angrenzendes Grundstück in den Garten das Einfamilienhauses am Rothenfelder Markt. Dort öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür. Nach dem Betreten des Hauses wurden die Räume inklusiver der Schränke durchsucht und im Anschluss mit erbeutetem Schmuck in noch nicht bestimmter Höhe verlassen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05361/4646-0 bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße.

