Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer fährt mit 2,46 Promille gegen Hauswand - 61-Jähriger leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Saarstraße

18.07.2022, 15.20 Uhr

Am Montagnachmittag fuhr ein stark alkoholisierter 61-Jähriger aus Wolfsburg mit seinem Fahrrad gegen eine Hauswand in der Saarstraße und verletzte sich dabei leicht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad sowie die Hauswand blieben unbeschädigt.

Der Fahrradfahrer befuhr am Montagnachmittag die Saarstraße in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße. Dort fiel er einem Zeugen auf, da der 61-Jährige in starken Schlangenlinien fuhr. Ehe sich der Zeuge versah, verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Rad und fuhr gegen eine Hauswand. Dabei kam er zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Gemeinsam mit einem weiteren Passanten leistete der Zeuge bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Der 61-Jährige wurde in das Klinikum transportiert.

Da ein zuvor durchgeführter Alcotest einen Wert von 2,46 Promille ergab, wurde dort nach Abschluss der ersten medizinischen Versorgung eine durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen angeordnete Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell