Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Täter stehlen Lebensmittel

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Untere Burgbreite

17.07.2022, 16.00 Uhr bis 18.07.2022, 08.00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Untere Burgbreite in Schöningen und brachen in insgesamt vier Kellerabteile ein. Die Höhe des Diebesgutes wird noch ermittelt.

Eine Bewohnerin des Hauses entdeckte am Montagmorgen, dass in ihren Keller eingebrochen worden war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme wurden drei weitere Kellerabteile festgestellt, an denen sich die Einbrecher zu schaffen gemacht hatten. Die Bewohnerin verständigte die Polizei, die umgehend mit der Spurensuche und -sicherung begann. Aus einem Kellerabteil wurden Lebensmittel entwendet; bei den anderen fehlt nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/95105-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell