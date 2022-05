Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Iffezheim (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer muss sich nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auseinandersetzen. Der Mann bog gegen 2 Uhr von der K3760 auf die L75 ab, wo er vorerst die Anhaltesignale der ihm folgenden Streife nicht beachtete. Nach einem Abbiegevorgang auf die B500 kam der 55-Jährige am rechten Fahrbahnrand zum Halt, wo er anschließend einer Kontrolle unterzogen wurde. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,2 Promille ergab. In einem Krankenhaus musste der Lenker des Fahrzeugs im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. /ab

