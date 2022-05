Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall durch Trunkenheit

Baden-Baden (ots)

Die Trunkenheitsfahrt eines 27-jährigen Renault-Fahrers endete am Sonntag in einem Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen. Gegen 5 Uhr sei der Mann auf der "Lange Straße" stadtauswärts unterwegs gewesen und offenbar aufgrund von Alkoholisierung vom Fahrstreifen abgekommen sein. Dabei kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden BMW, dessen 37 Jahre alte Fahrer vergebens versuchte dem Renault auszuweichen und hierbei einen dortigen Absperrpfostens treifte. Sowohl die zwei Männer, die am Steuer saßen als auch die beiden Mitfahrer im BMW erlitten leichte Verletzungen, die daraufhin ärztlich behandelt wurden. Der Unfall verursachte einen Sachschaden von etwa 20.500 Euro. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen Wert von rund 1,5 Promille. Er kann sich nun auf strafrechtliche Konsequenzen gefasst machen. /ab

