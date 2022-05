Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, L 75 - L 75 nach Unfall aktuell gesperrt

Kehl (ots)

Die L 75 ist nach einem Unfall am Montagmittag an der Einmündung der Kinzigallee zur Graudenzer Straße derzeit in beide Richtungen gesperrt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Polizei sind vor Ort und treffen die ersten Maßnahmen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist gegen 11:50 Uhr der Fahrer eines Lastwagens mit einer Audi-Lenkerin kollidiert. Die mutmaßliche ältere Frau im Audi wurde durch den Zusammenprall in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Wehrleute sind aktuell mit der Befreiung der Frau beschäftigt.

/wo

