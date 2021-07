Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Personen auf Brücke

Soest (ots)

Ein Autofahrer meldete der Polizei am Montag (5. Juli), um kurz nach 22.07 Uhr, drei Jugendliche auf einer Brücke über der B475 in Höhe des Spreitweges. Als er sich mit seinem Auto der Brücke näherte, hätte sich nach seinen Angaben ein Größerer aus der Gruppe auf das Brückengeländer gestellt und "etwas" auf sein Autodach geworfen. Anschließend seien die Jugendlichen mit ihren Fahrrädern davongefahren. Schäden am Autodach oder Teile des Wurfgegenstandes konnte die Beamten allerdings nicht auffinden. Die drei Personen waren circa 15 Jahre bis 20 Jahre alt und trugen blau/weiße Trainingsanzüge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

