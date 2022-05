POL-OG: Sinzheim - Nach Unfallflucht gestellt - Kaution erhoben

Offenburg (ots) - Das herrliche Wetter am Sonntag zog zahlreiche Zweiradfahrer ins Freie, wobei einige Ausfahrten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Offenburg von Unfällen überschattet wurden. In Oberkirch übersah am Vormittag ein 47-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Renchallee einen Radfahrer und prallte mit ihm zusammen. Der ...

