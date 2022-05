Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Trauriges Ende einer Motorradausfahrt

Ettenheim (ots)

Eine Motorradausfahrt mit Freunden nahm am Sonntagmittag gegen 12:20 Uhr auf der L103 in Richtung Streitberg ein trauriges Ende. Ein vorausfahrender 31-jähriger stürzte kurz nach Ettenheimmünster mit seiner Suzuki aufgrund eines Fahrfehlers. Ein hinterherfahrender 27-Jähriger versuchte dem Gestürzten auszuweichen und kam dabei mit seiner Suzuki ebenfalls zu Fall. Beide wurden schwerverletzt in umliegende Kliniken verbracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. An beiden Motorrädern entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 EURO.

/ CME

