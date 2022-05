Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Suchaktion nach hilfloser Person

Baden-Baden (ots)

Eine 82-jährige Frau stürzte in Lichtental und zog sich eine Verletzung am Rücken zu, aufgrund derer sie nicht mehr aufstehen konnte. Die Dame konnte zwar noch telefonieren, aber ihren Unglücksort nicht mitteilen. Eine Suchaktion mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde eingeleitet. Ein Polizeihubschrauber beteiligte sich ebenfalls an der Suche. Schlussendlich wurde die Dame von einem Mann aufgefunden, der durch den Polizeihubschrauber animiert, sich eigenständig an der Suche beteiligte.

/CBR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell