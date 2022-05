Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, L 85 - Lebensgefährlich verletzt

Rheinmünster (ots)

Ein 45 Jahre alter Rollerfahrer ringt nach einem alleinbeteiligten Unfall am späten Sonntagabend auf der L 85 zwischen Oberbruch und Hidmannsfeld um sein Leben. Der Lenker des Kleinkraftrades war nach bisherigen Feststellungen in Richtung Oberbruch unterwegs, als er kurz vor Mitternacht aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Hierbei erlitt der 45-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in das Städtische Klinikum nach Karlsruhe gebracht. Der Sachschaden am Roller dürfte im Bereich weniger Hundert Euro liegen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

