Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, B 3 - Bei Kontrolle geflüchtet

Sinzheim (ots)

Nach einem Zeugenhinweis über eine vermeintlich alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin, konnten Beamte des Polizeireviers Baden-Baden am Sonntagnachmittag eine 24 Jahre alte Renault-Lenkerin im Bereich der Kreuzung der B 3 zur Industriestraße einer Kontrolle unterziehen. Die Überprüfung erfolgte allerdings keineswegs wie beabsichtigt, denn die Mittzwanzigerin trat während der Kontrolle plötzlich aufs Gaspedal, sodass die beiden Polizisten einen Satz zur Seite machen mussten. Einem Beamten gelang es nicht ganz, sich in Sicherheit zu bringen und wurde von dem Kleinwagen erfasst. Er trug hierdurch leichte Verletzungen an seinen Beinen davon und musste zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Auch der Dienstwagen kam durch die unvorhersehbare Aktion der Frau nicht ohne Delle davon. Zur Reparatur des Streifenwagens dürften mehrere Hundert Euro fällig sein. Die in Richtung Baden-Baden flüchtende Renault-Fahrerin konnte im Zuge einer umgehenden Verfolgung auf der B 500 im Bereich der Straße "Im Heitzenacker" angehalten und vorläufig festgenommen werden. Durchgeführte Tests haben ergeben, dass die 24-Jährige weder unter Alkohol- noch unter Drogenbeeinflussung stand. Vielmehr könnte ihr Verhalten auf eine psychische Ausnahmesituation zurückzuführen sein. Dennoch wurden das Fahrzeug und der Führerschein der jungen Frau beschlagnahmt. Gegen sie wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell