POL-GI: Trickbetrüger ergaunern 32.000 Euro + Opel touchiert + Betonpfeiler beschädigt + Bei Parkmanöver Volvo touchiert + Bremsvorgang nicht bemerkt + Von der Fahrbahn abgekommen

Linden-Großen-Linden: Trickbetrüger ergaunern 32.000 Euro

Falsche Polizeibeamte meldeten sich am Dienstag (26.04.2022) bei einer Seniorin und berichteten von einer vermeintlichen Diebesbande, die bei einer Verkehrskontrolle geschnappt wurde. Komplizen der Bande seien auf dem Weg zu ihr.

Die 75-Jährige solle schnell ihre Wertgegenstände und Bargeld in Sicherheit bringen und Fenster und Türen schließen.

Zur Sicherheit solle die aus Linden stammende Frau ihre Wertgegenstände und ihr Bargeld an die vermeintlichen Polizisten übergeben.

Durch die geschickt geführte Gesprächsführung der Betrüger wurde das Opfer eingeschüchtert.

Den Betrügern war es gelungen, die Dame so sehr unter Druck zu setzen, dass sie den Aufforderungen nachkam. Erst später, nachdem die Wertgegenstände durch einen Unbekannten vom vereinbarten Ablageort geholt wurden, erkannte die Seniorin, dass sei betrogen wurde.

So schützen Sie sich vor falschen Polizisten:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! - Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. - Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle. Legen Sie vorher ihr Telefon auf bzw. beenden Sie zuvor das Gespräch!

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste. Am besten Sie bewahren die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon auf.

Heuchelheim: Opel touchiert

Zwischen Donnerstag (14.April) 16.00 Uhr und Samstag (23.April) 10.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter einen Opel an der hinteren, rechten Tür. Der weiße Adam parkte in diesem Zeitraum in der Wilhelmstraße und an unterschiedlichen Orten innerhalb von Heuchelheim. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Betonpfeiler beschädigt

Ein bislang Unbekannter befuhr am Freitag (22.April) zwischen 09.50 Uhr und 15.20 Uhr in der Straße "Am Forsthaus". Vermutlich aufgrund ungenügenden Seitenabstands beschädigte der Unbekannte einen gefliesten Betonpfeiler. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Volvo touchiert

2.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Volvos nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz am Landgraf-Philip-Platz. Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte der Unbekannte den schwarzen XC60 auf der hinteren, rechten Seite. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang nicht bemerkt

Am Dienstag (26.April) gegen 16.00 Uhr befuhren eine 71-jährige Frau in einem Peugeot, eine 33-jährige Frau in einem Audi und eine 21-jährige Frau in einem BMW hintereinander die Grünberger Straße in Richtung Ludwigsplatz. Dabei übersah die BMW-Fahrerin offenbar den Bremsvorgang der vorausfahrenden Fahrzeuge und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den PKW der 71-Jährigen geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 33-Jährige Audi-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 55-jähriger Mann in einem BMW befuhr am Dienstag (26.April) gegen 12.30 Uhr die Bundesautobahn 45 von Hanau in Richtung Dortmund. Bei starkem Regen kam der Mann von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Der 55-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 25.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

