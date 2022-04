POL-GI: Wettenberg: Ungewöhnliche Anrufe falscher Polizeibeamter - Polizei warnt aus aktuellem Anlass

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 25.04.2022:

Wettenberg: Ungewöhnliche Anrufe falscher Polizeibeamter - Polizei warnt

Am Montagnachmittag (25.4.22) kam es im Raum Wettenberg zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Unbekannten hatten in Telefonaten behauptet, dass man eine Diebesbande gefangen habe und dabei auch mehrere Gegenstände sichergestellt habe. Diese Gegenstände sollen vorgelegt werden. Die mutmaßlichen Betrüger baten dann darum, dass sich die Angerufenen zum Präsidium nach Gießen begeben, um sich die sichergestellten Sachen dort anzuschauen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handelt und es möglicherweise auch in anderen Kommunen im Landkreis Gießen zu solchen Anrufen kam.

Die Kriminalpolizei rät, sehr vorsichtig bei solchen Anrufen zu sein. Rufen Sie im Zweifel bei der Polizei an. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Hinweise dazu an die Kriminalpolizei in Gießen unter der 0641- 7006 6555

Jörg Reinemer

Pressesprecher

