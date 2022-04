Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Diebe kommen mit Auto + Schafe entwendet + Trickdieb unterwegs + Rettungswagen prallt gegen Ampel + Radfahrerin schwer verletzt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 21.04.2022:

Diebe kommen mit Auto + Schafe entwendet + Trickdieb unterwegs + Rettungswagen prallt gegen Ampel + Radfahrerin schwer verletzt

Grünberg- Queckborn: Diebe kommen mit Auto

Diebe hebelten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19./ 20. April) zwischen 20.40 Uhr und 8.30 Uhr zwei Fenster einer Garage im Schnepfenhain auf und betraten die als private Kfz-Werkstatt genutzten Räume. Dort öffneten sie von innen das elektrische Rolltor und fuhren mit ihrem Fahrzeug hinein. Sie entwendeten Gegenstände im Gesamtwert von über 10.000 Euro, darunter hochwertiges Werkzeug, Reifen und Ersatzteile. An den Fenstern entstand zudem ein Schaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei in Grünberg (Telefonnummer 06401/91430) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Tatzeitraum ein Fahrzeug in der Garage gesehen? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen?

Gießen: Hauswand beschmiert

Schmierereien an einer Hauswand im Seltersweg hinterließen Unbekannte vermutlich zwischen Samstag und Sonntag. Die schwarze Farbe befindet sich auf einer Fläche von 80 x 80cm, die Höhe des dadurch entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Lollar: Opel Zerkratzt

Etwa 3000 Euro hoch ist der Schaden, den Unbekannte an einem geparkten Opel verursachten. Zwischen Mittwoch (13. April), 21 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr, zerkratzten sie den in einer Tiefgarage in der Straße Paulusgarten stehenden schwarzen Insignia. Hinweise hierzu an die Polizeistation Gießen Nord (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Wettenberg- Launsbach: Kellertür aufgebrochen

Diebe verschafften sich über eine Kellertür eines Einfamilienhauses im Birkenweg gewaltsam Zutritt. Dafür klebten sie noch den Sensor eines angebrachten Bewegungsmelders ab, sodass dieser vermutlich nicht anging und die Diebe dadurch im Dunkeln agierten. Anschließend durchsuchten sie zwischen Montag (18. April), 17 Uhr, und Mittwoch, 16.40 Uhr, mehrere Räume und entwendeten bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck in bislang unbekannter Menge. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 150 Euro. Die Beamten Kripo bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Linden- Leihgestern: Über Keller hineingekommen

Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Diebe aus einem Einfamilienhaus in der Weimarer Straße. Zwischen 2.30 Uhr am Samstag (16. April) und 20 Uhr am Mittwoch gelangten sie über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Haus. Dort beschädigten sie noch zwei Türen und durchsuchten alle Zimmer, bevor sie das Haus über ein Fenster verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Schaden an den Fenstern und Türen beträgt etwa 1500 Euro. Die Kripo Gießen (Telefonnummer 0641/7006-6555) bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Geräusche gehört oder verdächtige Personen gesehen?

Pohlheim- Hausen: Schafe entwendet

Sieben Schafe und ein Weidezaungerät mit Batterie im Gesamtwert von etwa 1700 Euro kamen von einer Weide am Sportplatz abhanden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Hinweise: Wem ist zwischen 19.30 Uhr am Sonntag (17. April) und 10.30 Uhr am Montag etwas bei der Schafwiese aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Berauscht unterwegs?

Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum ergaben sich am Mittwoch bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Leihgesterner Weg. Gegen 20.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen PKW-Fahrer und bemerkten dabei erste Hinweise. Ein Urintest erhärtete den Verdacht, da er positiv auf THC und Kokain reagierte. Konkrete Ergebnisse wird aber erst die Blutuntersuchung liefern. Der 24-Jährige kam zur Blutentnahme mit zur Polizeistation und durfte im Anschluss gehen.

Gießen: Zeugen melden betrunkenen Fahrer

Zeugen meldeten am Mittwoch (20. April) gegen 20 Uhr einen PKW, dessen Fahrer mehrfach mit gefühlt überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet gefahren war. Eine Kontrolle durch Polizeibeamte erfolgte wenig später im Eichendorffring. Hierbei pustete der Fahrer beim Alkoholtest ganze 2,4 Promille. Folglich kam er mit zur Polizeistation, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte und die Beamten seinen Führerschein sicherstellten. Im Anschluss durfte der 44-Jährige gehen.

Langgöns: Trickdieb unterwegs

Ein Mann fragte am Mittwoch (20. April) Passanten im Rottweg nach Münzgeld. Während diese in ihrem Portmonee nach Kleingeld suchten, lenkte er sie ab und versuchte dabei, Scheine aus dem Portmonee zu entwenden. In einem Fall nutzte der Unbekannte zur Ablenkung eine Straßenkarte, doch der Senior zog das Geld zurück und der Dieb ging leer aus. In einem anderen Fall bemerkte die Seniorin erst später das Fehlen von 80 Euro. Beide Fälle ereigneten sich gegen Mittag auf dem Apotheken-Parkplatz. Die Kripo Gießen bittet um Zeugenhinweise: Wen hat der große und kräftig aussehende, etwa 60 Jahre alten Mann mit einer Umhängetasche noch angesprochen? Wer kann den Unbekannten näher beschreiben oder Hinweise zu seiner Identität geben?

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW touchiert

An zwei möglichen Standorten touchierte ein bislang Unbekannter zwischen Dienstag (12.April) und Mittwoch (13.April) einen geparkten VW. Von Dienstag 16.45 Uhr bis Mittwoch 05.00 Uhr parkte der grüne Scirocco am Fahrbahnrand der Ederstraße (Höhe 44) in Gießen. Ab 05.15 Uhr am Mittwoch stand das Fahrzeug bis 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Fellingshäuser Straße in Biebertal. Ein Unbekannter touchierte den PKW am hinteren, linken Stoßfänger. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641/7006-3755.

Grünberg: Fiat beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Kirche in der Bismarckstraße fuhr ein unbekannter Autofahrer womöglich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Fiat. Am schwarzen Punto entstanden dadurch zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch (20. April) und 7.30 Uhr am Donnerstag Beschädigungen in Höhe von 600 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/91430).

Gießen: Rettungswagen prallt gegen Ampel - Zeugen gesucht

Am Freitag (15.April) gegen 15.50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen die Licher Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach rechts in die Georg-Phillip-Gail-Straße abzubiegen. Ein vorausfahrender unbekannter Verkehrsteilnehmer hielt nicht an, um Vorrang zu gewähren. Der Rettungswagen-Fahrer musste einen größeren Bogen fahren und prallte dabei gegen einen Ampelmast. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen Ford. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

Einen kleinen Kratzer in der linken hinterer Tür seines Skoda stellte ein Halter fest, als er am Mittwoch (20. April) gegen 18.45 Uhr zu seinem schwarzen Oktavia zurückkehrte. Diesen hatte er gegen 15.55 Uhr auf der ersten Ebene des Parkhauses Galerie Neustädter Tor in der Straße Neustadt geparkt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Radfahrerin schwer verletzt

Zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde, kam es am Donnerstag, gegen 14.10 Uhr, in der Frankfurter, Ecke Alicenstraße. Offenbar war die Radfahrerin, deren Personalien aktuell noch ermittelt werden, auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Alicenstraße bog eine 78 - Jährige Autofahrerin auf die Frankfurter Straße ein und nahm der Radfahrerin vermutlich die Vorfahrt. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem die Frau schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde sofort in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Yasmine Hirsch

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell