POL-HG: Einbrecher kommen durch Kellerfenster +++ Einbrecherduo flüchtet +++ Einbruch in Schule +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Bahnwaggons gesprüht +++ Waldbodenbrand bei Glashütten

1. Einbrecher kommen durch Kellerfenster, Wehrheim, In der Mark, 15.04.2022, 11.00 Uhr bis 19.04.2022, 11.50 Uhr (pa)In Wehrheim kam es über das Osterwochenende zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag- und Dienstagvormittag in der Straße "In der Mark". Unbekannte öffneten gewaltsam ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses und gelangten so ins Gebäudeinnere, das sie anschließend nach Wertsachen durchsuchten. Genauere Informationen zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Der versursachte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecherduo ergreift die Flucht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Hasenpfad, 19.04.2022, gg. 18.00 Uhr (pa)In Bad Homburg Ober-Erlenbach war am Dienstagabend ein Einbrecherduo am Werk, das - auf frischer Tat ertappt - aber schließlich die Flucht ergreifen musste. Gegen 18.00 Uhr geriet im Hasenpfad ein freistehendes Einfamilienhaus ins Visier von Einbrechern. Die Täter begaben sich auf das Grundstück und waren bereits dabei, sich an einem Fenster zu schaffen zu machen, als Nachbarn auf das Treiben aufmerksam wurden. Als die beiden Täter bemerkten, dass sie ertappt worden waren, brachen sie die Tatausführung ab, um durch die Nachbargärten in Richtung Feld zu flüchten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen führte nicht zu ihrer Ergreifung. Beide Männer sollen etwa 40 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Teint sowie kurzes schwarzes Haar gehabt haben. Einer sei circa 170cm groß und kräftig gewesen. Er habe ein helles T-Shirt, eine dunkle Jacke sowie eine Jeans getragen und einen Dreitagebart gehabt. Sein Komplize wurde als schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Einbruch in Schule,

Neu-Anspach, Anspach, Wiesenau, 18.04.2022, 08.30 Uhr bis 19.04.2022, 07.15 Uhr (pa)In Neu-Anspach wurde von Montag auf Dienstag eine Schule zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Montag- und Dienstagmorgen warfen Unbekannte eine Fensterscheibe der in der Straße "Wiesenau" gelegenen Schule ein, um anschließend in das Gebäude einzusteigen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 800 Euro beziffert. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Baucontainer aufgebrochen,

Glashütten, Dornsweg, 14.04.2022, 18.00 Uhr bis 19.04.2022, 07.00 Uhr (pa)In Glashütten wurde über das Osterwochenende in einen Baucontainer eingebrochen. Zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen begaben sich Unbekannte auf ein umzäuntes Baustellengelände im Dornsweg. Dort brachen sie das Schloss eines Baucontainers auf. Aus dem Container entwendeten die Diebe einen zur Bodenverdichtung verwendeten Stampfer des Herstellers "Bomag". Der Wert des Geräts wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Personen, die im genannten Bereich möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Bahnwaggons gesprüht,

Grävenwiesbach, Bahnhof, 15.04.2022 bis 18.04.2022 (pa)Auf dem Gelände des Grävenwiesbacher Bahnhofs verursachten am Wochenende Sprayer an Bahnwaggons einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wie am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde, hatten Unbekannte zwischen Freitagabend und Montagvormittag mehrere Waggons mit Sprühfarbe verunstaltet. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

6. Waldbodenbrand bei Glashütten,

Glashütten, Waldgemarkung nahe Parkplatz Glaskopf, 20.04.2022, gg. 12.20 Uhr (pa)Am Mittwochmittag musste die Feuerwehr zu einem Bodenbrand im Wald bei Glashütten ausrücken. Gegen 12.20 Uhr wurde eine Rauchentwicklung nahe des Parkplatzes Glaskopf gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem gerodeten Bereich schätzungsweise 50 Quadratmeter Waldboden brannten. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Zur Ursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Eine vorsätzliche Verursachung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

