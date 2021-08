Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 22.08.2021 - Küchenbrand in Dortmund-Derne

Dortmund (ots)

Um 12:48 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand im Stadtteil Derne alarmiert. An der Einsatzstelle musste die Lage erst einmal erkundet werden, da das Brandgeschehen und der Gebäudezugang rückwärtig in einem Hinterhof lagen. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen und sich im Hinterhof versammelt. Unter Atemschutz mit einem Strahlrohr löschte die Feuerwehr den Brand in der Küche im 1. Obergeschoss ab und lüftete anschließend das Gebäude mithilfe eines elektrischen Hochleistungslüfter. Die betroffene Brandwohnung war aufgrund der starken Verrauchung nicht mehr bewohnbar, die Bewohner konnten bei Verwanden unterkommen. Ein Bewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert und ein weiterer Bewohner vor Ort medizinisch versorgt. Aufgrund des zügigen Eintreffen der Feuerwehr konnten eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Feuerwehr Dortmund war mit einem Führungsdienst, 2 Löschzügen einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr, 2 Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.

