Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wechseltrickdiebstähle im Bereich der Neustadt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Im Bereich des Neustadt kam es am Samstag, 26.03.2022, in der Mittagszeit zu mindestens zwei Trickdiebstählen. Gegen 11.20 Uhr wird am Neustädter Markt ein 80-jähriger Hildesheimer von einem unbekannten Täter angesprochen und um das Wechseln von Geld gebeten. Während der 80-jährige nach dem erbetenen Münzgeld in seinem Portmonee sucht, gelingt es dem unbekannten Täter dem 80-jährigen einen Geldschein aus dem Portmonee zu entwenden. Der Täter wird in diesem Fall wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet, kurze dunkle Haare. Etwa eine Stunde später, also gegen 12.20 Uhr, wird ein 83-jähriger Hildesheimer im Bereich der Kreuzung Goschenstraße / Annenstraße von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und ebenfalls um das Wechseln von Geld gebeten. Der 83-jährige verneint einen Wechsel. In der Folge gelingt es dem bislang unbekannten Täter dennoch, das Portmonee des 83-jährigen aus dessen Umhängetasche zu entwenden. In diesem Fall wird der Täter wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, dunkle Hose, dunkle Jacke. Der Sachschaden für diese beiden Fälle beziffert sich auf insgesamt etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

