Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Algermissen (ep). Am Samstag (26.03.2022), im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:45 Uhr, versucht eine, noch unbekannte, Person in ein Einfamilienhaus in der Straße Hasenwinkel einzubrechen. Die unbekannte Person hebt hierzu ein Rollladen an und hebt eine Fliegengittertür aus der Verankerung. Bei diesen Tathandlungen entsteht ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die unbekannte Person hat es nicht geschafft einzudringen und entfernt sich in unbekannte Richtung ohne Diebesgut. Zeugen, die in oben genanntem Zeitraum Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter 05066 9850 in Verbindung zu setzen.

