Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Sibbesse PKW Audi Avant entwendet

Hildesheim (ots)

Sibbesse

In der Nacht von Donnerstag, 24.03.2022, zum Freitag, 25.03.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter in 31079 Sibbesse/OT Almstedt einen grauen PKW Audi Avant. Der Fahrzeughalter, ein 53-jähriger Almstedter, hatte den PKW auf seinem Grundstück vor seinem Wohnhaus am Donnerstagabend abgestellt. Am Freitag, gegen 07.00 Uhr, stellte er fest, dass das erst 5 Jahre alte Fahrzeug entwendet worden war. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell