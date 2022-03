Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ep). Am 24.03.2022, um ca. 11:00 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Fiesta und einem weißen PKW, vermutlich ein VW Golf. Die Verursacherin stößt beim Ausfahren, auf dem Parkplatz am NP, in Sarstedt, gegen den weißen PKW. Die Verursacherin parkt ihren Ford und will zu dem beschädigten PKW gehen. Dieser wird jedoch weggefahren. Auf Rufen und Winken wird nicht reagiert. Der andere Halter und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell