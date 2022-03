POL-KA: (KA) Karlsruhe - Flüchtender Rollerfahrer touchiert Streifenwagen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in Diedelsheim. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Eindringlinge zwischen 18:00 Uhr und 08:30 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in die Büroräumlichkeiten in der Steinzeugstraße. In Folge dessen wurden mehrere Büroräume durchsucht, aufgefundene Geldkassetten geöffnet bzw. geleert ...

