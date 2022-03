Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flüchtiger Pfand-Dieb gestellt

Saalfeld (ots)

Ein kurzes Katz-und Maus-Spiel lieferte sich am gestrigen Abend ein hinreichend Polizeibekannter in Saalfeld. Im Rahmen der Streife stellten die eingesetzten Beamten gegen 21 Uhr einen Leergutdieb fest, welcher beim Erblicken der Beamten zunächst die Flucht ergriff und versuchte,sich und die beiden Pfandkästen in einem Gebüsch zu verstecken. Anschließend setzte der bis dato Unbekannte seine Flucht mit einem abgestellten Fahrrad fort. Als der Mann wenige Minuten später zum Tatort zurückkehrte erwarteten ihn die Beamten noch- und er ergriff erneut die Flucht, geriet kurzzeitig außer Sichtweite. Der Mann wurde jedoch durch die eingesetzten Kollegen als hinreichend Polizeibekannter erkannt und konnte nur kurze zeit später an einem nahegelegenen Supermarkt mitsam seines Fahrrads dingfest gemacht werden. Das Diebesgut wurde aufgefunden und sichergestellt, der 41-Jährige erhält eine Strafanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell