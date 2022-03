LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Pößneck (ots) - Donnerstagvormittag entwendete ein 60-Jähriger mehrere Flaschen Wasser aus einem Einkaufsmarkt in der Saalfelder Straße in Pößneck. Ein Mitarbeiter der Security sprach den Mann daraufhin an. Dieser wurde renitent und wehrte sich der Festhaltung, so dass das Anlegen einer Handfessel notwendig war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde der Dieb entlassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

