Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (134/2022) Auffahrunfall auf der A 7 - Abschlussmeldung

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mb) - Bei dem Auffahrunfall am Dienstagmittag (22.03.2022) gegen 11.40 Uhr (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 133 vom gestrigen Tage) sind zwei Personen verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen übersah ein 43-Jähriger mit seinem Lkw aus bislang noch ungeklärten Gründen den vor ihm im Rückstau stehenden Lkw eines 61-Jährigen und fuhr vermutlich ungebremst auf diesen auf, woraufhin dieser ebenfalls auf einen vor ihm stehenden Lkw aufgeschoben wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerkabine des 43-jährigen Sattelzugfahrers erheblich eingedrückt und der Fahrer dabei eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn schwerverletzt mit technischem Bergegerät aus dem Wrack. Anschließend transportierte ihn ein Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus. Der 61 Jahre alte Fahrer des zweiten Sattelzuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der umfassenden Unfallaufnahme war die A 7 in Fahrtrichtung Hannover ab dem Autobahndreieck Drammetal bis in die Abendstunden gesperrt. Gegen 16.20 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es bildete sich ein zeitweiliger Rückstau von in der Spitze bis zu 13 Kilometern Länge. Auch auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 140.000 Euro geschätzt.

