Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Gefährliche Körperverletzung

Gengenbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagabend die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Gegen 19:30 Uhr soll ein 29-Jähriger einen anderen Mann mit einem Teleskopschlagstock am Kopf verletzt haben. Der 50-jährige Verletzte brachte sich bei in der Nähe wohnenden Zeugen in Sicherheit, während der Tatverdächtige zunächst flüchtete. Er fand sich während der darauffolgenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten wieder am Ort des Geschehens ein. Der schwerverletzte Mann wurde zur weiten ärztlichen Behandlung durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Den vermeintlichen Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

/xo

