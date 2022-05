POL-PDLU: Speyer - Unfall infolge verlorener Ladung auf B9, LKW entfernt sich unerlaubt

Neuhofen (ots) - Am 12.05.2022, zwischen 19:40 Uhr und 23:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße, durch Aufhebeln der Terrassentür, eingebrochen. Alle Zimmer wurden durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder verdächtigen Wahrnehmungen diesbezüglich machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

mehr