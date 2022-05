Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Radfahrenden

Limburgerhof (ots)

Auf dem Fahrradweg parallel zur Landstraße 533 begegneten sich am 12.05.2022, gegen 13:30 Uhr, ein 14-jähriger und ein 24-jähriger Radfahrer. Der 14-jährige, welcher während der Fahrt sein Smartphone nutzte, geriet auf die Gegenspur. Der 24-jährige stieß trotz Bremsen mit diesem zusammen. Beide stürzten auf den Grünstreifen. Der 14-jährige zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

