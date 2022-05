POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von 16 Meerschweinchenbabies

Harthausen (ots) - Am 13.05.2022 um 4 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 19-jährigen Fahrer eines PKW in der Speyerer Straße in Harthausen. Dieser gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und zeigte darüber hinaus Anzeichen für einen kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum. ...

mehr