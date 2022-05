Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Reifen plattgestochen

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 11.05.2022, 14 Uhr, bis zum 12.05.2022, 07:20 Uhr, stachen unbekannte Täter alle vier Reifen eines PKW Renault Clio in der Kardinal-Wendel-Straße platt. Weitere PKW wurden nicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

