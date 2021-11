Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade-Bützfleth, Jeep im Alten Land entwendet

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Stade-Bützfleth

Am Freitagmittag zwischen 12:10 h und 12.30 h sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade-Bützfleth in der Flethstraße nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Innere eines Einfamilienhauses eingestiegen und haben aus einem Zimmer im Erdgeschoß eine Tablet-PC entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Jeep im Alten Land entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Autodiebe im Alten Land zugeschlagen. In Grünendeich in der Straße "Am Elbdeich" haben der oder die Täter unbemerkt ein Grundstück betreten und einen dort geparkten Geländewagen geknackt und mitgenommen.

Der weiße Jeep Grand Cherokee Eagle hat das Kennzeichen STD-OK 284 und stellt einen Wert von ca. 40.000 Euro dar.

Hinweise auf dem oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 898130.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell