Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Einfamilienhaus in Himmelpforten

Stade (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es zwischen 12:30 und 14:15 Uhr in Himmelpforten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Forth.

Nach Aufbrechen eines Terrassenfensters gelangten der oder die Einbrecher in das Haus. Im Haus wurden dann Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Was genau dabei gestohlen wurde, steht bisher noch nicht fest. Der Gesamtschaden wird auf über 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Himmelpforten unter der Telefonnummer 04144-606080 auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell