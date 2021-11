Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Diebstähle in Harsefeld - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich bisher unbekannte Täter in Harsefeld in der Buxtehuder Straße auf ein dortiges Baustellengelände begeben und die Starkstromverkabelungen zweier Baukräne sowie Gasflaschen entwendet.

Zum Abtransport des Diebesgutes waren die Unbekannten mit einem entsprechenden Fahrzeug am Tatort.

Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In derselben Nacht haben ebenfalls unbekannte Täter in der Schulstraße acht Korbstühle, die vor einem dortigen Imbissrestaurant angeschlossen waren, entwendet. Hier beträgt der Schaden mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen in einem der beiden Fälle gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell