Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

Schifferstadt (ots)

Waldsee: Die Polizeiinspektion Schifferstadt wurde am 11.05.2022, um 03:00 Uhr, über ein Fahrzeug informiert, welches neben der Ludwigstraße gegenüber der Tankstelle im Graben lag und durch Buschwerk verdeckt war. Der verantwortliche 20-jährige Fahrzeugführer erschien, zusammen mit dem selbst verständigten Abschleppdienst an der Örtlichkeit. Aufgrund des Umstands, dass im Fahrzeuginneren eine leere Whisky-Flasche lag und der Fahrzeugführer nach Alkohol roch, wurde bei diesem ein Alkoholtest durchgeführt. Ein Ergebnis von 1,44 Promille Atemalkohol hatte eine Blutprobe und den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell